В Алматы грузовик на большой скорости врезался в газовую опору и опрокинулся

В Казнете 15 сентября распространяются кадры, на которых грузовик на огромной скорости сносит газовую опору, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы, ДТП произошло в 16:40 в Бостандыкском районе Алматы.

По данным дежурной части местной полицейской службы, водитель грузовика марки Skacman, двигаясь по улице Ушкемпирова в северном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на опору газовой трубы и дерево. После столкновения транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии водитель получил телесные повреждения и был доставлен в одну из городских больниц.

В настоящее время сотрудники Управления полиции Бостандыкского района устанавливают все обстоятельства происшествия.

