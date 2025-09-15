#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Алматы грузовик на большой скорости врезался в газовую опору и опрокинулся

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 19:49 Фото: Zakon.kz
В Казнете 15 сентября распространяются кадры, на которых грузовик на огромной скорости сносит газовую опору, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы, ДТП произошло в 16:40 в Бостандыкском районе Алматы.

По данным дежурной части местной полицейской службы, водитель грузовика марки Skacman, двигаясь по улице Ушкемпирова в северном направлении, не справился с управлением и допустил наезд на опору газовой трубы и дерево. После столкновения транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии водитель получил телесные повреждения и был доставлен в одну из городских больниц.

В настоящее время сотрудники Управления полиции Бостандыкского района устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Самокатчик сбил ребенка в парке Алматы и скрылся с места происшествия. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
