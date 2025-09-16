#АЭС в Казахстане
Происшествия

"Суперкамеры" ЦОУ помогли полиции перекрыть канал сбыта наркотиков в Астане

Камеры ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 13:59 Фото: акимат города Астаны
В Астане продолжается месячник по противодействию наркомании, реализуемый Департаментом полиции при координации прокуратуры. Правоохранители выявили факты распространения наркотиков в столице и пресекли крупный канал сбыта.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, операторы ЦОУ зафиксировали по камерам случаи подозрительных действий граждан. Так, стражам порядка показалось подозрительным поведение мужчины и женщины около гаражных массивов, которые что-то искали на земле. В ходе проверки выяснилось, что задержанные пытались забрать так называемую "закладку".

Они заказали через интернет наркотическое вещество альфа-PVP и прибыли по указанному адресу для его получения. В другом случае на камеры видеонаблюдения попались подозрительные действия молодого человека. Нарядом полиции задержан 20-летний житель столицы. У него изъято 10 свертков, также являющихся наркотиками "Скорость". Установлено, что мужчина занимался распространением наркотиков методом "закладок". Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицией был установлен 34-летний мужчина, который получал крупные партии наркотиков из южного региона и занимался их сбытом в столице.

Фото: акимат города Астаны

Как выяснилось, запрещенные вещества доставлялись ему бесконтактным способом – закладывались на трассе, откуда он самостоятельно забирал "товар" для дальнейшей реализации. В результате обыска в квартире у подозреваемого изъяли 21 кг запрещенных веществ, в том числе 11 кг гашиша и 10 кг марихуаны. Медицинское освидетельствование показало, что на момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По всем фактам проводится следствие. Правоохранительные органы призывают жителей столицы быть бдительными и незамедлительно сообщать о любых фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на пульт 102. Такие мероприятия, как реализуемый в столице антинаркотический месячник, играют важную роль в повышении уровня информированности населения, укреплении доверия между полицией и обществом, а также в совместной борьбе с наркопреступностью и другими угрозами общественной безопасности.

Фото: акимат города Астаны

Комплекс мер, реализуемых в рамках нарратива "Закон и Порядок", предусматривает проведение совместных рейдов, профилактических бесед в учебных заведениях, а также работу по выявлению и ликвидации интернет-ресурсов, распространяющих запрещенные вещества.

Фото: акимат города Астаны

Айсулу Омарова
