Происшествия

Мошенники при помощи молодежной сети обманули казахстанцев на 80 миллионов тенге

мошенничество в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 20:37 Фото: polisia.kz
В Костанайской области раскрыта молодежная сеть, работавшая на мошенников. Выяснилось, что интернет-мошенникам помогали 16 молодых людей, в том числе и несовершеннолетние, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, один из задержанных – 18-летний житель Лисаковска – оказался поставщиком SIM-карт, на которые позже оформлялись фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах. При обыске у него изъяли 21 мобильный телефон, 48 SIM-карт разных операторов и модем.

"Все это использовалось в преступных схемах по обману казахстанцев. Ущерб от уже возбужденных пяти уголовных дел, в которых пострадали жители Алматы, Астаны, Актобе, Костаная и Семея, превысил 80 млн тенге. Люди переводили деньги, не подозревая, что контактные номера зарегистрированы на подставных лиц, часто даже без их ведома. В ходе расследования полиция установила еще 15 молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет, вовлеченных в аналогичные преступные схемы". Пресс-служба МВД РК

За участие несовершеннолетних в незаконной деятельности ответственность понесут не только они сами, но и их родители – в рамках действующего законодательства.

Правоохранительные органы начали совместные профилактические мероприятия с Управлением образования, чтобы предотвратить вовлечение молодежи в преступные схемы.

Кроме того, в полиции напомнили о недавних поправках в Уголовный кодекс: теперь так называемым дропперам – тем, кто предоставляет данные или SIM-карты для мошенников, – грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция призывает граждан быть внимательными: не переходите по сомнительным ссылкам, не сообщайте данные банковских карт и одноразовые коды даже "знакомым" в мессенджерах.

Ранее сообщалось, что казахстанка провернула брачную аферу на 5 млн тенге.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
