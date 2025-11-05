В центре Алматы вспыхнуло новое офисное здание, стоящее вплотную к жилому дому

В Алматы днем 5 ноября 2025 года произошел пожар в Медеуском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), пожар случился в 4-этажном административном здании в микрорайоне Самал, на крыше.

"По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит задымление кровли, предварительно, не функционирующего здания. На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Обеспечена бесперебойная подача воды. На тушение поданы несколько водяных стволов", – сказано в сообщении.

Фото: ДЧС Алматы

С развернутых пожарных автолестниц подали лафетные стволы для локализации пожара.

Пожарные отметили, что здание примыкает к жилому дому. Распространение огня на него удалось предотвратить.

