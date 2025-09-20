Горела пять дней: пожар на свалке в Алматинской области локализовали
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 20 сентября, возгорание полигона твердых бытовых отходов в Алматинской области было локализовано, сообщает Zakon.kz.
Соответствующей информацией поделились в МЧС.
Утром 15 сентября на территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Али г. Алатау в Алматинской области загорелся мусор.
Дым сначала заволок расположенные неподалеку села Отеген-Батыр, Байсерке и Али, а позже добрался до Алматы.
17 сентября акимат Алматинской области сообщил результаты санитарно-эпидемиологического мониторинга воздуха.
В Алатау ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера местного масштаба.
Отметим, что тушение пожара осложнялось пожарной нагрузкой с глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра.
