Происшествия

Горела пять дней: пожар на свалке в Алматинской области локализовали

Пожары, МСЧ, пожарные , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 12:48 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 20 сентября, возгорание полигона твердых бытовых отходов в Алматинской области было локализовано, сообщает Zakon.kz.

Соответствующей информацией поделились в МЧС.

Утром 15 сентября на территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Али г. Алатау в Алматинской области загорелся мусор.

Дым сначала заволок расположенные неподалеку села Отеген-Батыр, Байсерке и Али, а позже добрался до Алматы.

17 сентября акимат Алматинской области сообщил результаты санитарно-эпидемиологического мониторинга воздуха.

В Алатау ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера местного масштаба.

Отметим, что тушение пожара осложнялось пожарной нагрузкой с глубиной тления на 10 метрах, изменением направления ветра.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
