Происшествия

В Алматы автобус протащил легковушку после столкновения

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 17:42 Фото: Zakon.kz
На улице Жандосова произошло ДТП с участием автобуса №45 и автомобиля Geely M-Grand. Пострадали двое молодых пассажиров легковушки, их госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась на участке между улицами Алтынсарина и Навои. По предварительным данным, оба транспортных средства двигались в восточном направлении. Автобус ехал по выделенной полосе, рядом с ним двигался Geely.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент водитель легковушки начал поворачивать во двор, и автобус на полном ходу протаранил автомобиль, протащив его около 10 метров, сообщил корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

В результате пострадали двое молодых парней, находившихся в Geely. Оба были доставлены в больницу. Предварительно, они находятся в тяжелом состоянии. В автобусе травмированных нет — водитель рассказал, что после столкновения опросил пассажиров, и никто не пожаловался на плохое самочувствие.

Фото: Zakon.kz

Известно, что легковушка была арендована. На месте работают сотрудники дорожной полиции, выясняют обстоятельства аварии. К месту происшествия также прибыли родственники пострадавших.

19 сентября в Павлодаре столкнулись пассажирский автобус и легковое авто, пострадали 7 человек.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
