Происшествия

В Астане продолжается месячник против наркопреступности: новые задержания

Месячник против наркопреступности, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:01 Фото: акимат города Астаны
В рамках нарратива "Закон и Порядок" при координации прокуратуры и Департамента полиции в столице продолжается месячник по противодействию наркопреступности. Накануне правоохранители задержали несколько человек по подозрению в совершении подобных преступлений.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, в рамках республиканской оперативно-профилактической операции "Қарасора" сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя столицы, причастного к хранению и распространению синтетических наркотических средств.

Следствие установило, что задержанный снимал квартиру, которую использовал в качестве склада для хранения запрещенных веществ. Во время обыска на месте изъяли более 300 расфасованных полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета, пластиковую тару с аналогичным веществом и характерным запахом, а также электронные весы.

Задержанный был звеном в организованной схеме сбыта наркотиков. Он выполнял роль хранителя и обеспечивал складирование партии. Реализация наркотиков осуществлялась через интернет-ресурсы по указаниям так называемого "оператора".

Оплату за свою деятельность злоумышленник получал в виде электронных переводов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и иных причастных лиц.

В другом случае в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили 49-летнего иностранного гражданина, длительное время проживающего в Астане и имеющего вид на жительство.

Фото: акимат города Астаны

В результате проведенных обысков у него было изъято более 80 свертков с веществом порошкообразной консистенции. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком общим весом более 80 грамм.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту хранения и сбыта наркотических средств. Мужчина также привлечен к ответственности за их употребление и арестован. Незаконный оборот наркотиков является тяжким преступлением, за которое предусмотрена строгая уголовная ответственность.

Столичные полицейские призывают граждан незамедлительно сообщать о фактах распространения запрещенных веществ на пульт 102. Напомним, в рамках реализации принципа "Закон и Порядок" в столице стартовали 30-дневные комплексные профилактические мероприятия по противодействию наркотикам. Комплексные мероприятия включают проведение совместных рейдов, профилактических бесед в учебных заведениях, а также работу по выявлению и уничтожению интернет-сайтов, распространяющих запрещенные вещества. Работа по антинаркотической профилактике и противодействию наркопреступлениям проводится при координации городской прокуратуры и Департамента полиции.

Фото: акимат города Астаны

Айсулу Омарова
