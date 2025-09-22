Двух чиновников уволили в Мангистау из-за азартных игр

Руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы Мангистауской области Токтамыс Жумагулов заявил о том, что азартные игры стали поводом для увольнения двоих чиновников в Мангистау, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет Lada, в регионе фиксируются случаи ненадлежащего выполнения служебных обязанностей госслужащими, что справедливо вызывает нарекания со стороны граждан.

"Сегодня в ходе круглого стола мы рассмотрели вопросы, связанные с нарушением этических норм и дискредитацией государственной службы, а также с соблюдением ограничений, установленных для госслужащих. К сожалению, в нашей области были отмечены два случая, когда сотрудники государственной службы допускали недопустимое поведение, связанное с азартными играми. Оба госслужащих уволены по отрицательным мотивам", – сказал он.

Он также уточнил, что в регионе зафиксированы факты, связанные с употреблением наркотических веществ должностными лицами. В связи с этим департамент совместно с полицией активизировал работу по профилактике правонарушений и преступлений среди государственных служащих.

Ранее сообщалось, что судоисполнители в Астане потратили 26 млн из казны на азартные игры.