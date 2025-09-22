Трогательным видео поделились спасатели Караганды

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Караганде спасатели пришли на помощь маленькой жизни, оказавшейся в опасности. Хозяйка частного дома услышала слабое, жалобное мяуканье, доносившееся с крыши. Женщина попыталась самостоятельно найти источник звука, но безуспешно – тогда она вызвала службу спасения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасатели быстро прибыли на место. "Добравшись до чердачного пространства, они обнаружили крошечного котенка. Уже в первые минуты после спасения стало ясно: котенок – новорожденный, настолько маленький, что даже не успел открыть глаза", – рассказали в министерстве. Как пушистый младенец оказался на крыше – остается загадкой. Но благодаря неравнодушию женщины и слаженным действиям спасателей у малыша теперь есть шанс на жизнь. Хозяйка пообещала выхаживать найденыша и окружить его заботой. Ранее видео спасения кошки из пожара в Алматы умилило казахстанцев.

