#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Происшествия

Трогательным видео поделились спасатели Караганды

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 21:03 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Караганде спасатели пришли на помощь маленькой жизни, оказавшейся в опасности. Хозяйка частного дома услышала слабое, жалобное мяуканье, доносившееся с крыши. Женщина попыталась самостоятельно найти источник звука, но безуспешно – тогда она вызвала службу спасения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасатели быстро прибыли на место.

"Добравшись до чердачного пространства, они обнаружили крошечного котенка. Уже в первые минуты после спасения стало ясно: котенок – новорожденный, настолько маленький, что даже не успел открыть глаза", – рассказали в министерстве.

Как пушистый младенец оказался на крыше – остается загадкой. Но благодаря неравнодушию женщины и слаженным действиям спасателей у малыша теперь есть шанс на жизнь.

Хозяйка пообещала выхаживать найденыша и окружить его заботой.

Ранее видео спасения кошки из пожара в Алматы умилило казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Редкое и красивое событие произошло на Солнце
15:23, Сегодня
Редкое и красивое событие произошло на Солнце
"До мурашек": зрители обсудили откровения Игоря Крутого в новом интервью
13:43, Сегодня
"До мурашек": зрители обсудили откровения Игоря Крутого в новом интервью
Министр обороны наградил медалью двукратную чемпионку мира по боксу
13:08, Сегодня
Министр обороны наградил медалью двукратную чемпионку мира по боксу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: