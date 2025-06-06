В Астане провели операцию по спасению кошки

В Астане сотрудники МЧС провели операцию по спасению кошки. Она оказалась зажатой между крышей и девятым этажом дома, сообщает Zakon.kz.

Жильцы высотки, расположенной по улице Ж. Нажимеденова, не остались равнодушными и немедленно обратились за помощью в МЧС. Для спасения кошки специалисты задействовали автолестницу АЛ-32.

"Благодаря слаженным действиям специалистов кошку удалось аккуратно спустить вниз, не причинив ей вреда", – рассказали в пресс-службе министерства.

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