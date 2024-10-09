Крупный лесной пожар ликвидирован в Казахстане: МЧС показало кадры облета пепелища

Природный пожар в Карагандинской области ликвидирован. Об этом Zakon.kz сообщили 9 октября 2024 года в пресс-службе Министерств по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Также специалисты опубликовали кадры аэровизуального облета над местом пожара.

В сообщении ведомства отмечено, что, несмотря на сильный порывистый ветер и большую площадь пожара, спасатели защитили и не допустили распространение огня на 7 населенных пунктов и 11 крестьянских хозяйств, где имеется 33 тыс. голов скота и проживает более 1,5 тыс. человек.

Также спасатели не позволили огню перекинуться на территорию лесного фонда Кувского хозяйства в районе села Егиндибулак.

"Площадь степного пожара устанавливается". Пресс-служба МЧС РК

6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области загорелась сухая трава. Позже огонь перекинулся на Павлодарскую область и охватил не покрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка: позднее там возгорание удалось локализовать.

7 октября МЧС сообщило, что во время тушения пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хайрат Хали, еще четверо человек пострадали.

Утром 8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что общая площадь степного пожара составляет 35 тыс. га. Его тушение осложняется сильным ветром.

Также в Сети стало появляться множество фейков. К примеру, о гибели скота. После этого прокуратура области выступила с обращением и попросила граждан доверять лишь официальной информации.