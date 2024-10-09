Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Крупный лесной пожар ликвидирован в Казахстане: МЧС показало кадры облета пепелища

Крупный лесной пожар ликвидирован в Казахстане: МЧС показало кадры облета пепелища, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 12:42 Фото: gov.kz
Природный пожар в Карагандинской области ликвидирован. Об этом Zakon.kz сообщили 9 октября 2024 года в пресс-службе Министерств по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Также специалисты опубликовали кадры аэровизуального облета над местом пожара.

В сообщении ведомства отмечено, что, несмотря на сильный порывистый ветер и большую площадь пожара, спасатели защитили и не допустили распространение огня на 7 населенных пунктов и 11 крестьянских хозяйств, где имеется 33 тыс. голов скота и проживает более 1,5 тыс. человек.

Также спасатели не позволили огню перекинуться на территорию лесного фонда Кувского хозяйства в районе села Егиндибулак.

"Площадь степного пожара устанавливается".Пресс-служба МЧС РК

6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области загорелась сухая трава. Позже огонь перекинулся на Павлодарскую область и охватил не покрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка: позднее там возгорание удалось локализовать.

7 октября МЧС сообщило, что во время тушения пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хайрат Хали, еще четверо человек пострадали.

Утром 8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что общая площадь степного пожара составляет 35 тыс. га. Его тушение осложняется сильным ветром.

Также в Сети стало появляться множество фейков. К примеру, о гибели скота. После этого прокуратура области выступила с обращением и попросила граждан доверять лишь официальной информации.

Читайте также

Петропавловск обеспечивает казахстанцев полипропиленом из Атырау
Как Петропавловск обеспечивает казахстанцев бытовым пластиком с помощью полипропилена из Атырау
Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь
Карагандинские врачи восстановили ребенку лицо и нос
посмертные доноры
Посмертные доноры с начала года спасли 19 казахстанцев
Анастасия Московчук
МЧС РК Карагандинская область 2024 год Лесные пожары
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
выступление
Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: