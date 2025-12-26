#Казахстан в сравнении
Происшествия

Пожар произошел в одном из ресторанов в центре Астаны

пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 15:05 Фото: Telegram/qr_tjm
В Астане 26 декабря 2025 года загорелась кровля ресторана, расположенного по ул. Динмухамеда Конаева. Спасателям удалось ликвидировать пожар. Фотографиями и видео с места происшествия поделились в пресс-службах столичного ДЧС и МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, на месте спасатели работали по повышенному рангу.

В 13:13 в МЧС сообщили, что пожар локализован.

"По уточненным данным, по ул. Динмухамеда Конаева в одном из ресторанов произошло возгорание наружной обшивки дома и утеплителя вытяжной системы. Пострадавших нет", – добавили в пресс-службе министерства.

Позднее в пресс-службе ДЧС Астаны проинформировали, что пожар полностью ликвидирован.

21 декабря 2025 года в Астане произошел пожар, во время которого удалось предотвратить ЧП. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
