Пожар произошел в одном из ресторанов в центре Астаны

Фото: Telegram/qr_tjm

В Астане 26 декабря 2025 года загорелась кровля ресторана, расположенного по ул. Динмухамеда Конаева. Спасателям удалось ликвидировать пожар. Фотографиями и видео с места происшествия поделились в пресс-службах столичного ДЧС и МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, на месте спасатели работали по повышенному рангу. В 13:13 в МЧС сообщили, что пожар локализован. "По уточненным данным, по ул. Динмухамеда Конаева в одном из ресторанов произошло возгорание наружной обшивки дома и утеплителя вытяжной системы. Пострадавших нет", – добавили в пресс-службе министерства. Позднее в пресс-службе ДЧС Астаны проинформировали, что пожар полностью ликвидирован. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласы Төтенше жағдайлар департаменті (@112astana) 21 декабря 2025 года в Астане произошел пожар, во время которого удалось предотвратить ЧП. Подробнее об этом – здесь.

