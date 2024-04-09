МЧС показало, как спасатели потушили жуткий пожар в Астане

В Астане 9 апреля 2024 года потушили крупный пожар, разгоревшийся накануне. Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК показало, как спасателям удалось усмирить огонь, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, пожар ликвидирован в 8:46 на площади 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В Астане открытым пламенем вспыхнул крупный склад с шинами 8 апреля 2024 года. В МЧС отмечали, что тушение жуткого пожара осложняется высокотемпературным горением резиновых изделий.