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МЧС показало, как спасатели потушили жуткий пожар в Астане

МЧС показало, как спасатели потушили жуткий пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 11:07 Фото: Telegram/qr_tjm
В Астане 9 апреля 2024 года потушили крупный пожар, разгоревшийся накануне. Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК показало, как спасателям удалось усмирить огонь, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, пожар ликвидирован в 8:46 на площади 500 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В Астане открытым пламенем вспыхнул крупный склад с шинами 8 апреля 2024 года. В МЧС отмечали, что тушение жуткого пожара осложняется высокотемпературным горением резиновых изделий.

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