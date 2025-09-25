#АЭС в Казахстане
Происшествия

Смертельный наезд в Алматы: погиб мужчина на электровелосипеде

Алматы, ДТП, велосипедист, кроссовер, больница, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 14:23 Фото: Zakon.kz
25 сентября 2025 года в Турксибском районе Алматы на улице Гёте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием электровелосипедиста, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, мужчина ехал по улице в западном направлении. В это время с примыкающей дороги, проигнорировав знак "Уступи дорогу", выехал водитель Nissan Terrano и допустил наезд.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

От сильного удара пострадавшего отбросило сначала на капот, затем на лобовое стекло, а после – еще на несколько метров вперед.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Очевидцы вызвали скорую помощь, и прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с серьезными травмами. Позднее стало известно, что мужчина скончался.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в городскую пресс-службу Департамента полиции (ДП).



23 сентября серьезная авария произошла в Алматы по улице Саина между улицами Кабдолова и Толе би. Тогда столкнулись Lexus NX и Toyota Camry.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
