Смертельный наезд в Алматы: погиб мужчина на электровелосипеде
По словам очевидцев, мужчина ехал по улице в западном направлении. В это время с примыкающей дороги, проигнорировав знак "Уступи дорогу", выехал водитель Nissan Terrano и допустил наезд.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
От сильного удара пострадавшего отбросило сначала на капот, затем на лобовое стекло, а после – еще на несколько метров вперед.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Очевидцы вызвали скорую помощь, и прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с серьезными травмами. Позднее стало известно, что мужчина скончался.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в городскую пресс-службу Департамента полиции (ДП).
23 сентября серьезная авария произошла в Алматы по улице Саина между улицами Кабдолова и Толе би. Тогда столкнулись Lexus NX и Toyota Camry.