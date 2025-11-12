В Алматы часть дорог перекроют 16 ноября

В Алматы в предстоящее воскресенье будет перекрыта часть дорог из-за спортивного мероприятия – забега, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 ноября 2025 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"16 ноября в Алматы состоится финальный забег сезона – City Run, организованный корпоративным фондом "Смелость быть первым". Оргкомитет City Run информирует жителей и гостей южной столицы о том, что в день забега движение на отдельных участках дорог будет частично ограничено".

Уточняется, что с 08:00 до 10:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега.

По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Отмечается, что оптимальный маршрут проезда к старту с учетом перекрытия можно построить в приложении 2ГИС.

В этом году на старт выйдут 2500 участников из 20 стран.

Ранее сообщалось, что в Алматы ул. Онгарсыновой перекроют на два дня.