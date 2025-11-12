#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Общество

В Алматы часть дорог перекроют 16 ноября

Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы в предстоящее воскресенье будет перекрыта часть дорог из-за спортивного мероприятия – забега, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 ноября 2025 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"16 ноября в Алматы состоится финальный забег сезона – City Run, организованный корпоративным фондом "Смелость быть первым". Оргкомитет City Run информирует жителей и гостей южной столицы о том, что в день забега движение на отдельных участках дорог будет частично ограничено".

Уточняется, что с 08:00 до 10:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега.

По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Отмечается, что оптимальный маршрут проезда к старту с учетом перекрытия можно построить в приложении 2ГИС.

В этом году на старт выйдут 2500 участников из 20 стран.

Ранее сообщалось, что в Алматы ул. Онгарсыновой перекроют на два дня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Опасный день 13 ноября: список главных запретов
13:35, Сегодня
Опасный день 13 ноября: список главных запретов
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
16:49, 08 ноября 2023
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Дорогу до Медеу частично перекроют в Алматы
17:24, 06 октября 2023
Дорогу до Медеу частично перекроют в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: