Происшествия

Казахстанца задержали за жестокое убийство трехлетней дочки

место убийства, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 14:50 Фото: pixabay
Полиция Павлодарской области расследует убийство 3-летней девочки в селе Теренколь, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что сильно пьяный мужчина схватил ребенка за ноги и два раза ударил об пол. Девочку с серьезными травмами привезли в больницу, но спасти ее не удалось. Врачи диагностировали закрытый перелом затылочной кости, ушибленную рану надбровной области, множественные ушибы мягких тканей и кровоподтеки туловища.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 26 сентября прокомментировали инцидент.

"По предварительным данным, 21 сентября из дома села Теренколь в больницу доставлена пострадавшая с телесными повреждениями, которая, не приходя в сознание, скончалась. По подозрению в совершении данного преступления установлен, задержан и с санкции суда арестован отец пострадавшей. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", – сказано в сообщении.

В конце августа 2025-го в Астане дочь задержали за убийство матери.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
