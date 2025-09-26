Казахстанца задержали за жестокое убийство трехлетней дочки

Полиция Павлодарской области расследует убийство 3-летней девочки в селе Теренколь, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что сильно пьяный мужчина схватил ребенка за ноги и два раза ударил об пол. Девочку с серьезными травмами привезли в больницу, но спасти ее не удалось. Врачи диагностировали закрытый перелом затылочной кости, ушибленную рану надбровной области, множественные ушибы мягких тканей и кровоподтеки туловища.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 26 сентября прокомментировали инцидент.

"По предварительным данным, 21 сентября из дома села Теренколь в больницу доставлена пострадавшая с телесными повреждениями, которая, не приходя в сознание, скончалась. По подозрению в совершении данного преступления установлен, задержан и с санкции суда арестован отец пострадавшей. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", – сказано в сообщении.

