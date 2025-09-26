#АЭС в Казахстане
Происшествия

"Спасибо, что не допустили беды": алматинцы поблагодарили пожарных за работу в горах

пожар в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 22:30 Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
26 сентября в 18:43 в микрорайоне Ерменсай города Алматы вспыхнул пожар из-за загорания сухостоя на склоне горы. Пламя быстро распространилось в сторону жилых домов. Поступило более 20 звонков на номер 101 от встревоженных жителей, сообщает Zakon.kz.

По повышенному рангу реагирования на место были направлены более 60 спасателей и 15 единиц техники, включая врио начальника ДЧС Алматы Дамира Ермагамбетова. Тушение осложнялось:

  • сложным горным рельефом,
  • усиленным ветром,
  • наступлением темного времени суток.

Пожарные отметили, что особенно эффективным оказалось применение хлопушек и ранцевых огнетушителей.

Сложный пожар был полностью потушен меньше чем за час в 19:50. Во время инцидента никто не пострадал.

"Звонит сосед: ты видишь, там пожар! Я выглядываю – уже пламя рядом. Схватила шланг, стала поливать, пыталась остудить. Было очень страшно. Но тут подъехали пожарные, и все потушили. Мы понимаем, как сложно сюда добраться, какие пробки. Спасибо, что вовремя приехали и не допустили беды. Спасибо, что у нас осталось жилье, и что мы остались живыми!" Жительница Алматы Ирина Михайловна

За обстановкой продолжают следить подразделения ДЧС города.

Ранее сообщалось, что в Алматы горят горы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
