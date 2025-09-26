"Спасибо, что не допустили беды": алматинцы поблагодарили пожарных за работу в горах
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
26 сентября в 18:43 в микрорайоне Ерменсай города Алматы вспыхнул пожар из-за загорания сухостоя на склоне горы. Пламя быстро распространилось в сторону жилых домов. Поступило более 20 звонков на номер 101 от встревоженных жителей, сообщает Zakon.kz.
По повышенному рангу реагирования на место были направлены более 60 спасателей и 15 единиц техники, включая врио начальника ДЧС Алматы Дамира Ермагамбетова. Тушение осложнялось:
- сложным горным рельефом,
- усиленным ветром,
- наступлением темного времени суток.
Пожарные отметили, что особенно эффективным оказалось применение хлопушек и ранцевых огнетушителей.
Сложный пожар был полностью потушен меньше чем за час в 19:50. Во время инцидента никто не пострадал.
"Звонит сосед: ты видишь, там пожар! Я выглядываю – уже пламя рядом. Схватила шланг, стала поливать, пыталась остудить. Было очень страшно. Но тут подъехали пожарные, и все потушили. Мы понимаем, как сложно сюда добраться, какие пробки. Спасибо, что вовремя приехали и не допустили беды. Спасибо, что у нас осталось жилье, и что мы остались живыми!" Жительница Алматы Ирина Михайловна
За обстановкой продолжают следить подразделения ДЧС города.
Ранее сообщалось, что в Алматы горят горы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript