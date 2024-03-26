Пассажирский автобус сгорел на оживленном перекрестке в Таразе
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
26 марта 2024 года в 17:43 на телефон Центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о загорании пассажирского автобуса вдоль ул. Мамбет батыра города Тараза, сообщает Zakon.kz.
К месту вызова прибыли силы и средства ДЧС (16 человек личного состава и четыре единицы техники).
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
"Силами огнеборцев пожар локализован в 18:00, а ликвидирован в 18:06. Жертв и пострадавших не зарегистрировано. Причина пожара устанавливается. Уважаемые жители Жамбылской области, просим соблюдать меры безопасности".Пресс-служба ДЧС Жамбылской области
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Ранее сообщалось, что автомобиль вспыхнул на Кульджинском тракте в Алматинской области.
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