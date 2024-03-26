Пассажирский автобус сгорел на оживленном перекрестке в Таразе

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области

26 марта 2024 года в 17:43 на телефон Центра оперативного управления силами и средствами ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о загорании пассажирского автобуса вдоль ул. Мамбет батыра города Тараза, сообщает Zakon.kz.

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