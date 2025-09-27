Смертельное ДТП с участием КамАЗа: погибла 16-летняя казахстанка
16-летняя девушка погибла в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием кроссовера Hyundai Santa Fe и КамАЗа в Акмолинской области. В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) рассказали Zakon.kz детали произошедшего.
Трагедия произошла 26 сентября 2025 года на 289 км автодороги "Астана-Петропавловск".
"16-летняя пассажирка Hyundai Santa Fe скончалась в карете скорой медицинской помощи. 65-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение".Пресс-служба ДП Акмолинской области
Теперь проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Стражи порядка в очередной раз напоминают о важности соблюдения Правил дорожного движения.
"Важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства".Пресс-служба ДП Акмолинской области
24 сентября в Акмолинской области произошла другая авария. Тогда на трассе столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Lada Granta. 11-летняя девочка погибла на месте.
