Происшествия

Смертельное ДТП с участием КамАЗа: погибла 16-летняя казахстанка

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 16:02 Фото: Zakon.kz
16-летняя девушка погибла в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием кроссовера Hyundai Santa Fe и КамАЗа в Акмолинской области. В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) рассказали Zakon.kz детали произошедшего.

Трагедия произошла 26 сентября 2025 года на 289 км автодороги "Астана-Петропавловск".

"16-летняя пассажирка Hyundai Santa Fe скончалась в карете скорой медицинской помощи. 65-летняя пассажирка с различными телесными повреждениями была доставлена в медицинское учреждение".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Теперь проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Стражи порядка в очередной раз напоминают о важности соблюдения Правил дорожного движения.

"Важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства".Пресс-служба ДП Акмолинской области

24 сентября в Акмолинской области произошла другая авария. Тогда на трассе столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Lada Granta. 11-летняя девочка погибла на месте.

