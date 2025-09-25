Девочка погибла, малыш в реанимации: появились подробности о жертвах ДТП в Акмолинской области

25 сентября появились развернутые сведения о состоянии семи участников дорожно-транспортного происшествия в Атбасарском районе, сообщает Zakon.kz.

24 сентября в Акмолинской области на трассе произошла страшная авария, где столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Lada Granta. Кто вылетел на встречную и почему, сейчас выясняет следствие, передает "КТК".

Позже стало известно, что 11-летняя девочка погибла на месте. Она ехала вместе с родителями, а за рулем был ее отец.

Всего пострадали семь человек: четверо взрослых и трое детей. Водитель Volkswagen Golf в травматологии, его супруга в реанимации. Там же в тяжелом состоянии и пассажирка Lada Granta. Двое детей находятся в больнице Кокшетау. Старший ребенок уже пошел на поправку, а двухлетний ребенок еще в реанимации, но медики надеются на положительный исход.

