#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
541.68
636.26
6.48
Происшествия

Девочка погибла, малыш в реанимации: появились подробности о жертвах ДТП в Акмолинской области

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 03:03 Фото: Zakon.kz
25 сентября появились развернутые сведения о состоянии семи участников дорожно-транспортного происшествия в Атбасарском районе, сообщает Zakon.kz.

24 сентября в Акмолинской области на трассе произошла страшная авария, где столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Lada Granta. Кто вылетел на встречную и почему, сейчас выясняет следствие, передает "КТК".

Позже стало известно, что 11-летняя девочка погибла на месте. Она ехала вместе с родителями, а за рулем был ее отец.

Всего пострадали семь человек: четверо взрослых и трое детей. Водитель Volkswagen Golf в травматологии, его супруга в реанимации. Там же в тяжелом состоянии и пассажирка Lada Granta. Двое детей находятся в больнице Кокшетау. Старший ребенок уже пошел на поправку, а двухлетний ребенок еще в реанимации, но медики надеются на положительный исход.

25 сентября в Алматы иномарка вылетела с дороги и перевернулась.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Иномарка вылетела с дороги и перевернулась в Алматы
16:28, 25 сентября 2025
Иномарка вылетела с дороги и перевернулась в Алматы
Смертельный наезд в Алматы: погиб мужчина на электровелосипеде
14:23, 25 сентября 2025
Смертельный наезд в Алматы: погиб мужчина на электровелосипеде
ДТП в Алматы на ВОАД: машину искорежило до неузнаваемости
17:35, 22 сентября 2025
ДТП в Алматы на ВОАД: машину искорежило до неузнаваемости
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: