Новорожденному потребовалась экстренная медицинская помощь в Кызылорде

В экстренной ситуации на помощь вновь пришли спасатели АО "Казавиаспас". Экипаж воздушного судна оперативно доставил новорожденного ребенка из района Жанакорган в Кызылорду, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, благодаря слаженной работе пилотов Акжолтай Жасулан и Асанова Калдыбека, бортмеханика Кожамжарова Максата, инженеров – Баякенова Маасата и Степичева Павела, а также медицинской бригады, малыш был безопасно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что вертолет экстренно доставил детей в больницу после ДТП в Акмолинской области.