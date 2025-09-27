#АЭС в Казахстане
Архив новостей
#АЭС в Казахстане
Происшествия

Новорожденному потребовалась экстренная медицинская помощь в Кызылорде

новорожденному потребовалась экстренная медицинская помощь, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 19:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
В экстренной ситуации на помощь вновь пришли спасатели АО "Казавиаспас". Экипаж воздушного судна оперативно доставил новорожденного ребенка из района Жанакорган в Кызылорду, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, благодаря слаженной работе пилотов Акжолтай Жасулан и Асанова Калдыбека, бортмеханика Кожамжарова Максата, инженеров – Баякенова Маасата и Степичева Павела, а также медицинской бригады, малыш был безопасно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что вертолет экстренно доставил детей в больницу после ДТП в Акмолинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
