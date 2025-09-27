Новорожденному потребовалась экстренная медицинская помощь в Кызылорде
Фото: пресс-служба МЧС РК
В экстренной ситуации на помощь вновь пришли спасатели АО "Казавиаспас". Экипаж воздушного судна оперативно доставил новорожденного ребенка из района Жанакорган в Кызылорду, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, благодаря слаженной работе пилотов Акжолтай Жасулан и Асанова Калдыбека, бортмеханика Кожамжарова Максата, инженеров – Баякенова Маасата и Степичева Павела, а также медицинской бригады, малыш был безопасно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что вертолет экстренно доставил детей в больницу после ДТП в Акмолинской области.
