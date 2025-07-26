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Происшествия

Пилоты МЧС экстренно доставили младенца в больницу

Вертолет МЧС РК, вертолеты МЧС РК, специальная техника МЧС РК, спецтехника МЧС РК, авиация МЧС РК, авиапарк МЧС РК, спасатель, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 17:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В экстренной ситуации жителям поселка Жанакорган на помощь пришли спасатели АО "Казавиаспас", сообщает Zakon.kz.

Экипаж воздушного судна МЧС РК оперативно доставил младенца в Кызылорду.

"Малыш нуждался в срочной госпитализации. Благодаря слаженной работе пилотов Данияра Мырзахметова и Елдоса Бактыбай, а также медицинской бригады, ребенок вместе с матерью был безопасно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь", – рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана задействовали вертолет для тушения пожара в области Жетысу, где в урочище Кокмойын Алакольского района произошло возгорание сухой травы на горной местности.

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Андрей Дюсупов
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