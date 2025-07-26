Пилоты МЧС экстренно доставили младенца в больницу

В экстренной ситуации жителям поселка Жанакорган на помощь пришли спасатели АО "Казавиаспас", сообщает Zakon.kz.

Экипаж воздушного судна МЧС РК оперативно доставил младенца в Кызылорду.

"Малыш нуждался в срочной госпитализации. Благодаря слаженной работе пилотов Данияра Мырзахметова и Елдоса Бактыбай, а также медицинской бригады, ребенок вместе с матерью был безопасно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь", – рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана задействовали вертолет для тушения пожара в области Жетысу, где в урочище Кокмойын Алакольского района произошло возгорание сухой травы на горной местности.