Землетрясение зафиксировали в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

27 сентября в 22:51 в 852 км на северо-восток от Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, расчетная интенсивность составила в Семее 2 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало. Спасатели напомнили, что необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении: Сохраняйте спокойствие, не паникуйте! Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков; Отойдите от мебели, окна, люстры; Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен; Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков); Отключите воду, газ электричество; Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее); Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; Будьте готовы к повторным толчкам; Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями. Ранее жители Алматы массово получили на свои телефоны тревожные уведомления о землетрясении. Хотя толчков никто не чувствовал. Специалисты проводят проверку.

