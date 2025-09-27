Землетрясение зафиксировали в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
27 сентября в 22:51 в 852 км на северо-восток от Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, расчетная интенсивность составила в Семее 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Спасатели напомнили, что необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Ранее жители Алматы массово получили на свои телефоны тревожные уведомления о землетрясении. Хотя толчков никто не чувствовал. Специалисты проводят проверку.
