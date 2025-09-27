#АЭС в Казахстане
Происшествия

Землетрясение зафиксировали в Казахстане

землетрясение около Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 23:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
27 сентября в 22:51 в 852 км на северо-восток от Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сети сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК, расчетная интенсивность составила в Семее 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Спасатели напомнили, что необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры;
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
  6. Отключите воду, газ электричество;
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  9. Будьте готовы к повторным толчкам;
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее жители Алматы массово получили на свои телефоны тревожные уведомления о землетрясении. Хотя толчков никто не чувствовал. Специалисты проводят проверку.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
