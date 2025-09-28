#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Происшествия

Спасатели помогли трехлетнему малышу в безвыходной ситуации

Природа, лес, мальчик, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 03:20 Фото: pexels
На пульт службы 112 поступило тревожное сообщение о том, что в Атырау, на улице Каженбаева, трехлетний мальчик по неосторожности зажал палец в цепи велосипеда и не смог его самостоятельно освободить, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС. Прибыв на помощь, они аккуратно провели работу по извлечению пальца, используя специнструменты, при этом обеспечив безопасность ребенка.

Благодаря грамотным и быстрым действиям сотрудников МЧС, ребенок был благополучно освобожден, медицинская помощь ему не потребовалась.


Ранее сообщалось, что в Костанае школьница едва не лишилась пальца из-за любопытства.

Аксинья Титова
