Спасатели помогли трехлетнему малышу в безвыходной ситуации

На пульт службы 112 поступило тревожное сообщение о том, что в Атырау, на улице Каженбаева, трехлетний мальчик по неосторожности зажал палец в цепи велосипеда и не смог его самостоятельно освободить, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно выехали спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС. Прибыв на помощь, они аккуратно провели работу по извлечению пальца, используя специнструменты, при этом обеспечив безопасность ребенка.

Благодаря грамотным и быстрым действиям сотрудников МЧС, ребенок был благополучно освобожден, медицинская помощь ему не потребовалась.





