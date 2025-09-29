#АЭС в Казахстане
Происшествия

Ночью и с риском для жизни: полицейский начальник полез в бурную Талгарку, чтобы спасти человека

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 09:21 Фото: Zakon.kz
В Талгарском районе Алматинской области полицейские спасли от гибели мужчину, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 29 сентября 2025 года рассказали, что вечером мужчина перебрался на небольшой островок в реке Талгарка. Но внезапно усилившееся течение не позволило ему самостоятельно выбраться на берег.

"На помощь пришли полицейские. Заместитель начальника Управления полиции Талгарского района полковник полиции Берик Нургалиев вместе со старшими лейтенантами Арманом Сармановым и Еркебуланом Сакеновым прибыли на место происшествия. Оценив обстановку и риски для жизни пострадавшего, заместитель начальника районного подразделения сам пошел в холодную воду и, преодолев сильное течение, помог выбраться мужчине на берег. Жизнь гражданина была спасена", – рассказали в полиции.

22 сентября в Кызылорде полицейские помогли семье, чей ребенок внезапно потерял сознание.

