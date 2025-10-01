В Караганде – ЧП: в опорном пункте нашли тело женщины и полицейского без сознания

В Казнете распространяют информацию о том, что в одном из опорных пунктов Караганды нашли тело женщины и полицейского без сознания. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Карагандинской области.

В ведомстве 1 октября 2025 года подтвердили эти данные.

По официальным данным, в одном из опорных пунктов полиции города ночью было обнаружено тело женщины. На месте также находился сотрудник полиции без сознания – его госпитализировали.

Начальник регионального ДП Негмет Исмагулов уточнил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти". Негмет Исмагулов

Также для объективной проверки создана специальная следственно-оперативная группа.

"Назначено служебное расследование. Все действия будут тщательно расследованы, а виновные лица привлечены к строгой ответственности". Негмет Исмагулов

Кроме того, Исмагулов в заключительной части своего обращения призвал граждан воздержаться от распространения недостоверной информации.

31 августа 2025 года в поселке Топар Карагандинской области сотрудник Министерства внутренних дел (УССО МВД) застрелил напарника. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.