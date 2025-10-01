В Караганде – ЧП: в опорном пункте нашли тело женщины и полицейского без сознания
В ведомстве 1 октября 2025 года подтвердили эти данные.
По официальным данным, в одном из опорных пунктов полиции города ночью было обнаружено тело женщины. На месте также находился сотрудник полиции без сознания – его госпитализировали.
Начальник регионального ДП Негмет Исмагулов уточнил, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти".Негмет Исмагулов
Также для объективной проверки создана специальная следственно-оперативная группа.
"Назначено служебное расследование. Все действия будут тщательно расследованы, а виновные лица привлечены к строгой ответственности".Негмет Исмагулов
Кроме того, Исмагулов в заключительной части своего обращения призвал граждан воздержаться от распространения недостоверной информации.
31 августа 2025 года в поселке Топар Карагандинской области сотрудник Министерства внутренних дел (УССО МВД) застрелил напарника. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.