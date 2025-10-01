#АЭС в Казахстане
Общество

Тело женщины и полицейский без сознания в опорном пункте – комментарий МВД

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 13:44 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 1 октября 2025 года прокомментировал дело о найденных в опорном пункте Караганды мертвой женщине и полицейском без сознания, передает корреспондент Zakon.kz.

Представитель МВД отметил, по этому делу сформирована специальная следственно-оперативная группа.

"Мы подключили Департамент собственной безопасности, параллельно проводим служебное расследование. В настоящее время, буквально сегодня, ожидаем проведения судебно-медицинской экспертизы, поэтому по данному делу будут проведены все необходимые следственные действия", – сказал Адилов.

Он пообещал, что при необходимости и в случае, если будет доказана вина каких-либо должностных лиц территориального департамента полиции, в отношении их будут приняты самые строгие меры дисциплинарного характера.

Сегодня,1 октября, мы писали, что в одном из опорных пунктов Караганды найдено тело женщины и полицейский без сознания.

Азамат Сыздыкбаев
