Происшествия

Подростка с крупной партией наркотиков задержали в Рудном

подростков с наркотиками задержали в Рудном, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 22:49 Фото: Zakon.kz
В августе текущего года жители Рудного сообщили в полицию о двух подростках, которые рисовали наркограффити на стенах зданий. Через них удалось задержать и того, кто хранил свертки с мефедроном, сообщает Zakon.kz.

По факту обнаружения надписей, пропагандирующих наркотические средства и психотропные вещества, было зарегистрировано уголовное дело, в рамках которого установлены и задержаны двое несовершеннолетних лиц в возрасте 14 и 16 лет.

Затем при координации прокуратуры города Рудного в результате оперативных мероприятий задержан 16-летний житель Темиртау, при личном досмотре у которого обнаружили свертки с мефедроном. Также в арендуемой квартире подростка обнаружено более 200 аналогичных свертков, готовых к сбыту.

Согласно судебно-химической экспертизе, изъятое вещество является психотропным веществом. По данному факту в отношении несовершеннолетнего наркосбытчика начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 УК РК, он заключен под стражу.

"Прокуратура Костанайской области предупреждает, что подростков все чаще втягивают в наркобизнес через соцсети под предлогом быстрого заработка. Родителям стоит быть внимательнее к тому, как их дети проводят время в интернете, знать, с кем они общаются, и вовремя предостеречь их от роковых ошибок", – говорится в сообщении прокуратуры Костанайской области.

Ранее в Кызылорде полиция изъяла почти полтора килограмма мефедрона.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
