Наркосбытчика в Уральске выдала фотокамера смартфона

При несении службы по охране общественного порядка в Уральске военнослужащие воинской части 5517 Национальной гвардии МВД РК задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК, распространителя синтетики выдала фотовспышка собственного мобильного, когда он спрятал сверток с наркосодержимым и сделал фотографию места "закладки".

"Наряд в составе начальника войскового наряда рядового Нұрасыла Қуанышбай и патрульных рядовых Ерасыла Байнияз и Олега Фофонова нес патрульную службу в районе Северо-Восток. Во дворе одного из жилых домов гвардейцы заметили, как мужчина спрятал сверток и сделал фотографию места "закладки", – отмечается в информации.

Это вызвало подозрение военнослужащих. Гвардейцы подошли к гражданину для проверки документов.

Мужчина стал вести себя агрессивно, а в ходе осмотра у него в кармане была обнаружена капсула с наркотическим веществом весом около 10 граммов.

Задержанный был передан сотрудникам полиции.

По данному факту начато досудебное расследование.

