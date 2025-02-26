#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.28
526.19
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.28
526.19
5.86
Происшествия

Виновного в смерти девушки нашли в Костанае спустя 21 год

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина , фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 01:51 Фото: Zakon.kz
Убийство, совершенное 21 год назад, раскрыли полицейские в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, тело 21-летней горожанки обнаружили в мае 2003 года во дворе собственного дома. Эксперты установили, что девушку задушили.

"По факту убийства начали досудебное расследование и установили подозреваемого, однако не хватало доказательств, подтверждающих его причастность к преступлению. Прошло 20 лет, но полицейские не прекращали кропотливо собирать улики и анализировать материалы дела", – рассказали в ведомстве.

В феврале 2025 года в ходе проведения дополнительных мероприятий полицейские задержали 44-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания, заявив, что в феврале 2003 года познакомился с погибшей. После совместного распития алкоголя он предложил ей вступить в половую связь, однако она отказалась, в результате чего мужчина задушил ее.

Сейчас подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Уголовное дело по факту убийства направлено в суд.

В департаменте полиции Костанайской области отметили, что с начала года раскрыто 44 преступления, совершенных в прошлом.

Ранее генетическая экспертиза помогла раскрыть убийство восьмилетней давности в Акмолинской области.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Бизнесмен из Костаная пытался откупиться от госаудиторов двумя миллионами тенге
Происшествия
01:24, 27 февраля 2025
Бизнесмен из Костаная пытался откупиться от госаудиторов двумя миллионами тенге
Генетическая экспертиза помогла раскрыть убийство восьмилетней давности в Акмолинской области
Происшествия
23:34, 26 февраля 2025
Генетическая экспертиза помогла раскрыть убийство восьмилетней давности в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: