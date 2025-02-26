Виновного в смерти девушки нашли в Костанае спустя 21 год
По информации пресс-службы МВД, тело 21-летней горожанки обнаружили в мае 2003 года во дворе собственного дома. Эксперты установили, что девушку задушили.
"По факту убийства начали досудебное расследование и установили подозреваемого, однако не хватало доказательств, подтверждающих его причастность к преступлению. Прошло 20 лет, но полицейские не прекращали кропотливо собирать улики и анализировать материалы дела", – рассказали в ведомстве.
В феврале 2025 года в ходе проведения дополнительных мероприятий полицейские задержали 44-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания, заявив, что в феврале 2003 года познакомился с погибшей. После совместного распития алкоголя он предложил ей вступить в половую связь, однако она отказалась, в результате чего мужчина задушил ее.
Сейчас подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе. Уголовное дело по факту убийства направлено в суд.
В департаменте полиции Костанайской области отметили, что с начала года раскрыто 44 преступления, совершенных в прошлом.
Ранее генетическая экспертиза помогла раскрыть убийство восьмилетней давности в Акмолинской области.