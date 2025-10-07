#АЭС в Казахстане
Происшествия

Казахстанского блогера вывезли на кладбище и избили

съемка у блогеров, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 11:21 Фото: pexels
25-летняя блогер из Атырау заявила, что стала жертвой нападения со стороны организаторов неудавшегося тура в Стамбул. По словам казахстанки, ее вывезли за город на кладбище и избили, сообщает Zakon.kz.

Женщина рассказала немного предыстории. Изначально она согласилась прорекламировать тур и отправила 100 тысяч тенге в качестве предоплаты. После публикации на странице в Instagram на нее вышли другие подписчики, которые оплатили участие. Однако поездка так и не состоялась.

Тогда блогер обратилась за возвратом своих средств, ей не только отказали, но в ее адрес стали поступать угрозы.

Как отмечено в публикации Halyqstan, две девушки предложили блогеру встретиться, чтобы "поговорить". Вместо этого они вывезли ее за город, на кладбище, где, по словам потерпевшей, избили и оскорбляли.

"Меня обманули, избили и унизили. Я хочу, чтобы виновные понесли наказание, закон должен быть одинаковым для всех", – заявила она.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу областного Департамента полиции (ДП).

В ведомстве уточнили, жительница Атырау обратилась с заявлением в полицию о причинении ей телесных повреждений знакомыми.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены и доставлены в полицию".Пресс-служба ДП Атырауской области

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

"Изъяты видеозаписи с камер наблюдения, допрашиваются свидетели, проводятся очные ставки. Все доводы заявительницы будут тщательно проверены, а действия всех участников конфликта получат надлежащую правовую оценку".Пресс-служба ДП Атырауской области

Также отмечено, что ход расследования находится на личном контроле руководства полиции региона.

3 сентября мы рассказывали, что блогер закопал себя живьем в Алматы и вышел в прямой эфир. Тогда им заинтересовались правоохранительные органы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
