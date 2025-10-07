#АЭС в Казахстане
Происшествия

В драке погиб молодой человек: преступник выплатит 19 млн тенге и сядет в тюрьму

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 00:09 Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане конфликт между молодыми людьми закончился смертью одного из участников драки. Решением суда виновный в смерти человека получил серьезный срок и возместит ущерб в сумме свыше 19 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась летом 2025 года. Нетрезвые молодые люди устроили словесную перепалку, которая переросла в смертельный случай.

"26 июня 2025 года около 03:00 ночи, гражданин Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе домов микрорайона "Жұлдыз", по незначительному поводу вступив в словесный конфликт с ранее незнакомым ему О. В ходе возникшей между ними драки с целью причинения умышленного вреда здоровью, он нанес последнему несколько ударов, имеющимся при нем кухонным ножом, причинив тем самым тяжкий вред здоровью, повлекшее в последующем смерть О.", – говорится в материалах дела Талдыкорганского городского суда.

Отмечается, что в ходе судебного заседания подсудимый Б. вину признал в полном объеме, чистосердечно раскаялся, просил прощения у близких погибшего.

После тщательного разбирательства и исследования материалов дела, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения. Но смягчающими обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние, наличие малолетнего ребенка, а отягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством – совершение уголовного правонарушение в состояние алкогольного опьянения.

"Приговором суда Б. признан виновным по ч. 3 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности", – резумировала судья.

Вместе с тем, с осужденного взыскано 4 445 000 тенге в качестве материального ущерба и 15 000 000 тенге – в счет компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Кокшетау мужчина во время ссоры зарезал своего коллегу. Суд Акмолинской области признал его виновным в совершении убийства, приговорив убийцу на длительный срок, обязав компенсировать моральный ущерб детям погибшего и родным в сумме 14 млн тенге.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
