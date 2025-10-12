Инцидент с казахстанским самолетом в Костанае омрачил отдых журналиста из России

11 октября журналист из России поделился подробностями инцидента с турбовинтовым самолетом казахстанской авиакомпании Qazaq Air, сообщает Zakon.kz.

По информации журналиста URA.RU, находившегося на борту самолета, при попытке взлета в аэропорту Костаная у самолета загорелось колесо. Борт должен был лететь в Астану.

"Когда самолет начал набирать разгон для взлета, он резко затормозил. Я сидела прямо у этого колеса, и при резком торможении произошла искра, и оно тут же загорелось", – пишет журналист.

После инцидента пассажиров высадили из самолета, который так и не взлетел. Рейс в Астану был перенесен на неопределенный срок. Поскольку билетов на другие борты до столицы Казахстана не оказалось, туристам, следовавшим транзитом во Вьетнам и Китай, пришлось покупать новые билеты через Алматы. По словам очевидца, из-за этого российские туристы, которых на борту было около половины, потеряли деньги и два дня отдыха.

