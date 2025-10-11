Дипломаты из Катара погибли в Египте

Три катарских дипломата погибли в дорожно-транспортном происшествии в Шарм-эш-Шейхе, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло ночью 12 октября по казахстанскому времени. По предварительным данным они направлялись на переговоры по Газе, передает Israel National News. Египетские власти проводят расследование инцидента.

3 Qatari diplomats of the Qatari PM’s negotiating team killed in a car crash tonight near Sharm el-Sheikh, Egypt where the Gaza negotiations are taking place



🇶🇦🇪🇬 pic.twitter.com/rTAD3Ij5Vg — Visegrád 24 (@visegrad24) October 11, 2025

В понедельник в Шарм-эш-Шейхе пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа, в нем примут участие лидеры более 20 стран, в том числе Катара. Известно, что в расширенный список участников вошли Испания, Япония, Армения, Венгрия, Индия, Кипр, Греция, Бахрейн, Кувейт, Канада и Иран.

