Мир

Дипломаты из Катара погибли в Египте

В Египте погибли дипломаты из Катара, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 04:42 Фото: pixabay
Три катарских дипломата погибли в дорожно-транспортном происшествии в Шарм-эш-Шейхе, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло ночью 12 октября по казахстанскому времени. По предварительным данным они направлялись на переговоры по Газе, передает Israel National News. Египетские власти проводят расследование инцидента.

В понедельник в Шарм-эш-Шейхе пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа, в нем примут участие лидеры более 20 стран, в том числе Катара. Известно, что в расширенный список участников вошли Испания, Япония, Армения, Венгрия, Индия, Кипр, Греция, Бахрейн, Кувейт, Канада и Иран.

Накануне освобождения заложников в рамках сделки в Тель-Авиве прошел митинг, где выступили дочь и зять Дональда Трампа. А в Калифорнии на фестивале "Автомобили и вертолеты" потерпел крушение вертолет.

Алия Абди
Алия Абди
