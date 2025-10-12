Пожар в многоэтажке в Алматы ликвидировали – кадры с места ЧП

В Алматы 12 октября ликвидировано возгорание электрокабелей в 10-этажном жилом доме по улице Төле би, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДЧС города, сообщение о пожаре поступило в 18:30. На место происшествия силы и средства департамента были направлены по повышенному рангу вызова.

По прибытии первых подразделений установлено, что горят электрокабели в шахтной камере, из-за чего произошло сильное задымление на верхних этажах. Спасатели незамедлительно начали эвакуацию жильцов и развернули пожарную автолестницу.

Для тушения очага применялись пенные генераторы, подача пены велась по шахте вниз к месту возгорания. Как уточнили в ДЧС, такой метод позволяет эффективно изолировать доступ кислорода и предотвратить повторное воспламенение, особенно при горении электрокабелей и пластиковых материалов.

На месте работали звенья газодымозащитной службы, действовал оперативный штаб под руководством врио начальника ДЧС Алматы Дамира Ермагамбетова, который лично координировал действия подразделений.

При помощи пожарного подъемника был спасен один житель дома.

По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 19:33 и полностью ликвидирован в 19:44.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщлось, что в Ауэзовском районе Алматы произошло возгорание электрокабелей в шахтной кабельной камере жилого дома.

