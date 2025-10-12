В Алматы вспыхнул пожар в многоэтажке: спасатели работают по повышенному рангу

В Ауэзовском районе Алматы 12 октября произошло возгорание электрокабелей в шахтной кабельной камере жилого дома, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, инцидент произошел по улице Толе би в 10-этажном доме. Пожар сопровождается сильным задымлением.

"На месте работают пожарные расчеты по повышенному рангу вызова. Для тушения возгорания подана пена", – уточнили в сообщении.

Информация о пострадавших в службу "112" не поступала.

На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Тушением пожара руководит временно исполняющий обязанности начальника ДЧС г. Алматы Дамир Ермагамбетов.



