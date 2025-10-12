#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Алматы вспыхнул пожар в многоэтажке: спасатели работают по повышенному рангу

Алматы, пожар, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 19:26 Фото: МЧС РК
В Ауэзовском районе Алматы 12 октября произошло возгорание электрокабелей в шахтной кабельной камере жилого дома, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, инцидент произошел по улице Толе би в 10-этажном доме. Пожар сопровождается сильным задымлением.

"На месте работают пожарные расчеты по повышенному рангу вызова. Для тушения возгорания подана пена", – уточнили в сообщении.

Информация о пострадавших в службу "112" не поступала.

На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Тушением пожара руководит временно исполняющий обязанности начальника ДЧС г. Алматы Дамир Ермагамбетов.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Автомобиль, в котором ехала семья с четырьмя детьми, сгорел в Алматы.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
