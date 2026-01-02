#Казахстан в сравнении
Происшествия

Кофейня загорелась в многоэтажке по Улы Дала в Астане

Пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 23:03 Фото: Zakon.kz
В Астане 2 января потушили пожар в кофейне на первом этаже жилого 12-этажного дома, расположенного по улице Улы Дала, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, в помещении кофейни загорелась мебель.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей распространение огня удалось предотвратить. Пожар был полностью ликвидирован на площади около четырех квадратных метров.

Пострадавших нет. В подъезде наблюдалось слабое задымление, жильцы эвакуировались самостоятельно. Причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Четверо подростков провалились под лед в Алматинской области, один из них погиб. 

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
