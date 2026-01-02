Кофейня загорелась в многоэтажке по Улы Дала в Астане

В Астане 2 января потушили пожар в кофейне на первом этаже жилого 12-этажного дома, расположенного по улице Улы Дала, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, в помещении кофейни загорелась мебель.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей распространение огня удалось предотвратить. Пожар был полностью ликвидирован на площади около четырех квадратных метров.

Пострадавших нет. В подъезде наблюдалось слабое задымление, жильцы эвакуировались самостоятельно. Причина возгорания устанавливается.

