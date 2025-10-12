Лишенный водительских прав мужчина стал виновником ДТП в Алматы

Ночью 13 октября в Медеуском районе города Алматы водитель, ранее лишенный прав, стал виновником дорожно-транспортного происшествия за рулем своего Opel Vectra, сообщает Zakon.kz.

Спускаясь по горной улице Сарсенбаева, на одном из затяжных поворотов он, не справившись с управлением, выехал на встречное движение и вскользь задел бетонный отбойник. На его пути оказался автомобиль Toyota Highlander, водитель которого пытался избежать столкновения, но не смог.

Фото: Zakon.kz

Из автомобиля Opel Vectra вышли четверо мужчин, двое из которых покинули место происшествия. На вопрос сотрудников дорожной полиции, кто управлял машиной, оставшиеся двое мужчин начали указывать друг на друга. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Параллельно их перепалке, на место ДТП доставили ранее скрывшихся двух других пассажиров. Так удалось установить точного водителя автомобиля.

После его проверки было установлено, что ранее он уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет по статье 346 Уголовного кодекса.

По счастливой случайности ДТП обошлось без человеческих жертв.

