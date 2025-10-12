#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Происшествия

Лишенный водительских прав мужчина стал виновником ДТП в Алматы

ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 03:57 Фото: Zakon.kz
Ночью 13 октября в Медеуском районе города Алматы водитель, ранее лишенный прав, стал виновником дорожно-транспортного происшествия за рулем своего Opel Vectra, сообщает Zakon.kz.

Спускаясь по горной улице Сарсенбаева, на одном из затяжных поворотов он, не справившись с управлением, выехал на встречное движение и вскользь задел бетонный отбойник. На его пути оказался автомобиль Toyota Highlander, водитель которого пытался избежать столкновения, но не смог.

Фото: Zakon.kz

Из автомобиля Opel Vectra вышли четверо мужчин, двое из которых покинули место происшествия. На вопрос сотрудников дорожной полиции, кто управлял машиной, оставшиеся двое мужчин начали указывать друг на друга. При этом оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Zakon.kz

Параллельно их перепалке, на место ДТП доставили ранее скрывшихся двух других пассажиров. Так удалось установить точного водителя автомобиля.

Фото: Zakon.kz

После его проверки было установлено, что ранее он уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет по статье 346 Уголовного кодекса.

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности ДТП обошлось без человеческих жертв.

Фото: Zakon.kz

Ранее в Алматы сгорел автомобиль, в котором ехала семья с четырьмя детьми.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Алматы после ДТП перевернулся Lexus: один человек пострадал
10:38, 02 мая 2023
В Алматы после ДТП перевернулся Lexus: один человек пострадал
В Семее лишенный прав водитель сел пьяным за руль и совершил ДТП
19:46, 02 февраля 2024
В Семее лишенный прав водитель сел пьяным за руль и совершил ДТП
В Алматы лишенный прав водитель сбил насмерть женщину
22:53, 15 июля 2024
В Алматы лишенный прав водитель сбил насмерть женщину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: