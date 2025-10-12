Автомобиль, в котором ехала семья с четырьмя детьми, сгорел в Алматы

12 октября 2025 года на спуске с Медео, в районе пересечения улиц Достык и Ондасынова, загорелся автомобиль Kia Ceed, в котором ехала семья с четырьмя детьми, сообщает Zakon.kz.

По словам отца семейства, они ехали по Достык, когда из-под капота повалил густой дым. Водитель успел прижаться к обочине у остановки и вместе с детьми покинул салон.

Фото: Zakon.kz

В машине находились 21-летний сын, 19-летняя дочь и двое младших детей – трех с половиной и полутора лет. К счастью, все они успели выбраться до того, как пламя охватило автомобиль.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы пытались потушить пожар своими силами, но огонь распространился слишком быстро. К моменту приезда пожарных машина уже полностью выгорела.

Фото: Zakon.kz

Водитель машины – отец семейства – рассказал корреспонденту Zakon.kz, что возгорание стало для него полной неожиданностью. Ремонта, который мог послужить причиной пожара, с автомобилем не проводили.

11 октября два человека погибли в страшной аварии на трассе Павлодарской области.