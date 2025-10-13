#АЭС в Казахстане
Происшествия

За непристойный поступок у мечети задержан житель Актобе

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 02:53 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
В Актобе задержали мужчину, который справил нужду неподалеку от мечети "Нурдаулет", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы регионального ДП на их странице в Instagram от 13 октября, инцидент, который зафиксировали камеры видеонаблюдения, произошел ранее неподалеку от городской мечети. На кадрах мужчина сначала пинает светящийся столб, а затем помочился на него.

Мужчину задержали и арестовали на пять суток. Как выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник управления полиции города Актобе Асет Калиев лично провел с ним профилактическую беседу.

"Это нормально для мужчины?"– поинтересовался у задержанного полковник полиции, показывая видео с места инцидента.

Задержанный актюбинец согласился, что допустил нарушение порядка.

Также в Астане нетрезвый мужчина бросил свою барсетку в машину скорой помощи.

Фото Алия Абди
Алия Абди
