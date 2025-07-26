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Происшествия

В Актобе мужчина с непристойным подтекстом приставал к девушке в мечети

мужчину задержали в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 18:20 Фото: polisia.kz
25 июля в районе выхода из мечети "Нур Гасыр" города Актобе мужчина проявил некорректное поведение по отношению к прихожанке, преградив ей путь и допустив высказывания с непристойным подтекстом, сообщает Zakon.kz.

Инцидент девушка сняла на видео и опубликовала в социальной сети.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками департамента полиции Актюбинской области, личность мужчины установлена. Он был доставлен в органы внутренних дел для выяснения обстоятельств". Пресс-служба МВД РК

Как рассказали в полиции, с нарушителем проведена профилактическая беседа. Ему разъяснены нормы действующего законодательства, касающиеся недопустимости подобного поведения. Также в отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах".

Отмечается, что материал будет направлен в суд.

Между тем девушка призвала верующих быть осторожнее с этим человеком.

"Я обратилась в мечеть и соответствующие органы. Выяснилось, что этот человек – умственно неполноценен, у него есть желтая карта и он состоит на учете. К сожалению, даже если он причиняет вред, ответственности он не несет. Поэтому прошу вас – обходите его стороной. Пусть Аллах исцелит его сердцем и разумом", – обратилась к подписчикам в Instagram пострадавшая.

Ранее сообщалось, что врача в Узбекистане наказали за домогательство к пациентке под видом осмотра.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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