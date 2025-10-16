В Алматинской области школьница стала жертвой группового насилия: установлены семь подростков
Фото: freepik
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сделала заявление по шокирующему случаю развратных действий в отношении ученицы седьмого класса из Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Комментарий Закиева оставила на своей странице в Instagram.
"Установлены семь несовершеннолетних. Идет следствие. Региональный уполномоченный по правам ребенка и сотрудники центра психологической поддержки с понедельника работают на месте", – уточнила она.
Фото: Instagram/stories/zakiyevadinara
Изначально в Казнете распространилась информация о том, что группа лиц изнасиловала школьницу. Все это они снимали на видео и распространили в соцсетях. Также отмечалось, что девочка является сиротой.
Это произошло 21 сентября 2025 года в частном доме, вне территории учебного заведения и в неурочное время.
О происшествии в селе Каргалы Жамбылского района директор школы сообщила в правоохранительные органы 13 октября 2025 года.
Уже 14 октября стало известно, что проводится расследование.
