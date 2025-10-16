В Алматинской области школьница стала жертвой группового насилия: установлены семь подростков

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сделала заявление по шокирующему случаю развратных действий в отношении ученицы седьмого класса из Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Комментарий Закиева оставила на своей странице в Instagram.

"Установлены семь несовершеннолетних. Идет следствие. Региональный уполномоченный по правам ребенка и сотрудники центра психологической поддержки с понедельника работают на месте", – уточнила она.

Фото: Instagram/stories/zakiyevadinara

Изначально в Казнете распространилась информация о том, что группа лиц изнасиловала школьницу. Все это они снимали на видео и распространили в соцсетях. Также отмечалось, что девочка является сиротой.

Это произошло 21 сентября 2025 года в частном доме, вне территории учебного заведения и в неурочное время.

О происшествии в селе Каргалы Жамбылского района директор школы сообщила в правоохранительные органы 13 октября 2025 года.

Уже 14 октября стало известно, что проводится расследование.