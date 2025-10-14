В Алматинской области группу подростков подозревают в развращении школьницы

В селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области проводится расследование по факту инцидента с участием учащихся местной школы. Об этом сообщили 14 октября в отделе образования по Жамбылскому району, передает Zakon.kz.

Ранее в Казнете распространилась информация о том, что группа лиц изнасиловала школьницу. Все это они снимали на видео и распространили в соцсетях. Отмечается, что девочка является сиротой.

По данным отдела образования, директор школы 13 октября сообщила в правоохранительные органы о происшествии, которое произошло 21 сентября 2025 года в частном доме, вне территории учебного заведения и в неурочное время.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 124, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Развратные действия в отношении несовершеннолетнего"). В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что пострадавшему подростку оказывается помощь специалистов областного центра психологической поддержки.

А ранее сообщалось о другом происшествии. В Уилском районе Актюбинской области 14-летняя ученица девятого класса родила ребенка. К произошедшему может быть причастен муж бабушки девочки, который не состоит с ней в родстве. В полиции Zakon.kz сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и арестован. Ход расследования находится на контроле у руководства Департамента полиции.