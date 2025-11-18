#АЭС в Казахстане
События

Смертельный пожар на юге Казахстана: стали известны подробности

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 09:50 Фото: Zakon.kz
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева выступила с заявлением по поводу смертельного пожара на юге страны, сообщает Zakon.kz.

Закиева уточнила, что во время пожара в селе Алгабас дома было две семьи, родители и дети.

"Произошло возгорание и обвалилась крыша", – добавила она.

Также известно, что региональный уполномоченный совместно с Центром психологической поддержки выехали на место.

"Идет расследование причин возгорания и обстоятельств. Выражаем соболезнования родственникам".Динара Закиева

Фото: Instagram/stories/zakiyevadinara

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 09:50
12 человек, в том числе девять детей, погибли в пожаре в Туркестанской области

В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) подчеркнули, что по факту пожара в Жетысайском районе возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев незамедлительно отреагировал на страшную трагедию. Глава государства поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившегося.

Также с обращением выступил и акимат региона.

