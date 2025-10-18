#АЭС в Казахстане
Происшествия

В астанинском суде рухнул подъемник для инвалидов: пострадала женщина

инвалидная коляска, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 17:39 Фото: freepik
В суде по гражданским делам Астаны обрушился подъемник для инвалидных колясок. Во время подъема женщина-колясочница упала на бетонный пол и получила ушибы, сообщает Zakon.kz.

По данным "Патриота", конструкция сорвалась с креплений, когда женщина поднималась в холл суда. Она ударилась лицом о бетонное ограждение, а ее помощник не успел предотвратить падение. Пострадавшую госпитализировали врачи скорой помощи.

Женщина – инвалид первой группы Зилейха Сафарова. Несколько лет назад она получила производственную травму, из-за которой сломала позвоночник. Часть лечения оплатил работодатель, оставшиеся расходы Сафарова пытается взыскать через суд, куда и приехала в день происшествия, пишет паблик.

Приказом министра труда и социальной защиты населения от 30 сентября 2025 года внесены изменения в Правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении.

Айсулу Омарова
