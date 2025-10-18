#АЭС в Казахстане
В суде Астаны прокомментировали инцидент с женщиной, пострадавшей из-за обрыва подъемника

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, люди с особыми потребностями, пандус, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидные коляски, инвалидные кресла, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 21:48 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе суда Астаны 18 октября прокомментировали происшествие, когда во время работы подъемного устройства для людей с ограниченными возможностями оборвался трос и пострадала женщина, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили Zakon.kz, инцидент произошел 16 октября в здании Межрайонного гражданского суда г. Астаны.

"Во время подъема произошел обрыв троса, в результате чего женщина, прибывшая на судебное заседание, упала с высоты около 70-80 см. Судебные приставы незамедлительно вызвали скорую помощь и оказали пострадавшей первую медицинскую помощь. Женщина доставлена в больницу, находится в сознании", – рассказали в пресс-службе.

На место прибыли представители обслуживающей компании ТОО "Капитал Лифт". По предварительным данным, причиной происшествия стал обрыв троса.


"Для установления точных обстоятельств проводится проверка с участием дознавателя Есильского района. Департамент незамедлительно направил сообщение в органы полиции. Ситуация находится на контроле", – заключили в суде.

Ранее сообщалось, что конструкция сорвалась с креплений, когда женщина поднималась в холл суда. Она ударилась лицом о бетонное ограждение, а ее помощник не успел предотвратить падение. Пострадавшую госпитализировали врачи скорой помощи.

В астанинском суде рухнул подъемник для инвалидов: пострадала женщина
17:39, Сегодня
В астанинском суде рухнул подъемник для инвалидов: пострадала женщина
Девочка пострадала во время обрыва троса канатной дороги в ВКО
16:00, 14 декабря 2024
Девочка пострадала во время обрыва троса канатной дороги в ВКО
Суд Астаны прокомментировал задержание Марата Бекетаева
19:12, 23 октября 2023
Суд Астаны прокомментировал задержание Марата Бекетаева
