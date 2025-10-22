Что нельзя брать с собой в самолет: казахстанцам напомнили о важных запретах

Крупнейшая казахстанская авиакомпания выступила с важным напоминанием о правилах безопасности перед полетом. Пассажирам рекомендуют строго соблюдать уставы авиационной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Так, прежде всего, категорически запрещено принимать какие-либо предметы от незнакомых лиц для последующего провоза на борту самолета:

"Такие действия могут представлять угрозу для пассажиров и экипажа".

Несоблюдение данного правила влечет серьезные последствия, включая снятие с рейса и применение мер административной или уголовной ответственности.

Кроме того, специалисты авиакомпании Air Astana рассказали, какие предметы нельзя провозить в самолетах.

К примеру, устройства с литий-ионными батареями и сами батареи подлежат особым правилам перевозки.

Запрещено перевозить пауэрбанки и литий-ионные батареи в зарегистрированном багаже.

Их разрешается провозить только в ручной клади, на каждой батарее должна быть указана мощность. Перевозка батарей емкостью свыше 100 Вт·ч допускается только с разрешения авиакомпании, а свыше 160 Вт·ч не допускается.

Также строго запрещено использование пауэрбанков на борту самолета.

Не всегда пассажиры исполняют нормы и правила. 20 октября 2025 года на борту самолета, выполнявшего рейс из Астаны в Новосибирск, произошел неприятный инцидент. Пассажирка в состоянии алкогольного опьянения напала на бортпроводницу.