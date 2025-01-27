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Происшествия

Двухэтажное административное здание полыхает в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 22:34 Фото: скриншот видео
27 января в 22:01 по улице Ауэзова в Алматы огнеборцы выехали на тушение пожара в двухэтажном административном здании, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, горит охранное агентство.

Площадь пожара составила 220 кв. м. На месте спасатели работают по повышенному рангу.

"Обстоятельства инцидента уточняются", – отметили в пресс-службе МЧС РК.

В 22:33 пожар локализовали. Также огнеборцам удалось снять угрозу распространения огня на соседнее здание.

Между тем в социальной сети разошлось видео первых минут тушения пожара.

Ранее сообщалось, что семь автомобилей сгорели в ВКО.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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