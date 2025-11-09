#Народный юрист
Происшествия

В центре Алматы вспыхнул второй крупный пожар за сутки – горит административное здание

Фото: Zakon.kz
В Алматы 9 ноября объявлен второй по повышенному рангу пожар. Возгорание произошло в Алмалинском районе на улице Толе би, где открытым пламенем горит кровля трехэтажного административного здания, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, существует угроза распространения огня на соседний объект. На месте развернут штаб по тушению пожара, задействованы силы нескольких подразделений. К месту подано пять стволов, обеспечена бесперебойная подача воды.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Спасатели продолжают работу по локализации возгорания.

Ранее в Алматы загорелось здание благотворительного детского дома "Перзент". По словам администрации, в здании людей нет – воспитанники были своевременно эвакуированы и находятся на безопасном расстоянии. Пожар уже локализовали.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
