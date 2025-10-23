#АЭС в Казахстане
Происшествия

Страшная авария с 12 погибшими: МВД направило спецгруппу в Актюбинскую область

авария, люди, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 12:20 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана направило специальную группу для расследования дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Актюбинской области, унесшего жизнь 12 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 октября 2025 года, заявили в пресс-службе ведомства.

"По факту дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области возбуждено уголовное дело. Из центрального аппарата МВД спецбортом направлена группа для расследования и установления обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Как отметил начальник департамента информационной политики – официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев, ход расследования взят на личный контроль министра внутренних дел Ержана Саденова.

"По поручению министра также будет оказана всесторонняя помощь родственникам погибших в ДТП граждан, в том числе по транспортировке тел и их захоронению. Будут приняты все меры для оперативного расследования и проведения всех необходимых процедур", – добавил он.

Страшная авария, которая унесла жизни 12 человек, произошла на автодороге Самара – Шымкент вблизи пос. Белкопа в Актюбинской области 23 октября 2025 года. Пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение.

По предварительным данным полиции, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской автомашиной ГАЗель.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
